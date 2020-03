Delio Onnis, un record pour l'éternité ?

Avec 299 buts inscrits en Ligue 1, Delio Onnis est le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. L'Italo-argentin célèbre ce mardi son 72eme anniversaire. L'occasion de se pencher sur son record. Un joueur pourra-t-il espérer un jour battre cette marque et atteindre le cap symbolique des 300 buts ? C'est difficilement imaginable.

Pendant 14 saisons, Delio Onnis a été d'une régularité incroyable. Il a tenu une moyenne de 0,67 but par match sur 449 apparitions. Un rendement qui lui a permis de briller aussi bien à Reims qu'à Monaco, Tours ou Toulon. Avec onze saisons à 21 buts ou plus, le natif de Giuliano di Roma a terminé meilleur buteur de la Ligue 1 à cinq reprises.

Un record inatteignable pour Cavani

Aujourd'hui, qui est susceptible de battre la marque de Delio Onnis ? Edinson Cavani est le joueur en activité avec le plus de buts en Ligue 1. Mais entre son arrivée au PSG en 2013 et les derniers mois de son contrat français, il n'a pas réussi à faire la moitié du chemin. A 33 ans, l'Uruguayen est bloqué à 138 réalisations. Très loin de l'ancien prince de l'ASM. Mais son total déjà impressionnant fait de lui le seul joueur encore actif dans l'Hexagone avec plus de 100 buts marqués sur les pelouses de Ligue 1.

Quatre autres ont déjà passé ce cap mais ils évoluent désormais à l'étranger. Il s'agit de Bafetimbi Gomis, Zlatan Ibrahimovic, André-Pierre Gignac et Alexandre Lacazette. Aussi efficaces qu'ils ont pu être en France, ils n'ont fait qu'un tiers de la route vers le record. Ce qui permet de se rendre encore un peu plus compte de l'exploit de Delio Onnis.

Ben Yedder, un départ en Espagne qui a cassé son élan

Savez-vous qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 encore en activité dans l'hexagone ? Indice, il joue actuellement à Bordeaux après avoir porté les couleurs de Rennes, Lyon et Guingamp. Il s'agit de Jimmy Briand. A 34 ans, il lui reste trop de chemin à parcourir pour espérer rentrer dans les livres d'histoire. Sur la troisième marche du podium, Wissam Ben Yedder aurait peut-être pu y prétendre mais ses trois ans en Espagne ont coupé son élan. Avec 81 buts à 29 ans, l'actuel co-meilleur buteur du championnat de France aurait besoin de onze saisons à 20 buts pour dépasser les 300 réalisations. Utopique.

Mbappé, un record de légende pour écrire son histoire ?



Au pied du podium, deux joueurs sont à égalité avec 80 réalisations et un d'entre eux peut espérer atteindre la barre des 300 buts. Ce n'est pas Dimitri Payet mais Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il est le seul capable de marquer suffisamment pour battre ce record. Mais pour y arriver, il va devoir rester dans le championnat de France. Ce qui n'est pas forcément assuré et qui représente la principale explication à la longévité du record d'Onnis. Les attaquants qui brillent suffisamment tôt et fort dans le championnat de France partent souvent à l'étranger avant d'avoir réellement marcher dans les pas du joueur passé professionnel en Argentine.

Mais si Kylian Mbappé veut écrire son histoire, il possède là un beau moyen de le faire. Lui aussi à besoin de onze saisons à 20 buts de moyenne pour y arriver. Etant donné son rendement, il peut espérer remplir cet objectif en moins d'une décennie. Mais pour y parvenir, le champion du Monde 2018 va devoir refuser la tentation d'un départ à l'étranger, éviter les blessures et surtout poursuivre sur sa lancée.

C'est possible, mais cela s'annonce très difficile. Dans tous les cas, il est aujourd'hui le seul joueur qui peut légitimement espérer effacer Delio Onnis des livres d'histoire. Et c'est déjà une victoire tant la marque du joueur né en 1948 semble indélébile.