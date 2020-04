Del Bosque tacle sévèrement Neymar !

Dans une interview accordée à El Mundo Deportivo, l’homme qui a mené la Roja au titre de champion du monde en 2010 a étalé son avis sur Neymar. Tout en reconnaissant que l’attaquant du PSG était un joueur pétri de qualités, Del Bosque a affirmé ne pas trop apprécier la personnalité de ce dernier. « C'est un garçon difficile. C’est un excellente joueur mais pour moi, ce n'est pas modèle », a-t-il tonné.

🗞️ La portada del lunes 6 de abril 💬 Entrevista exclusiva a Vicente Del Bosque: "La desgracia debe unir, no desunir" https://t.co/4HzqAYx9qi pic.twitter.com/SGK4sCRWPk — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 5, 2020

« Neymar essaie de tricher et fait beaucoup semblant »

Del Bosque a perdu l’estime qu’il avait envers l’international brésilien suite à l’attitude qu’il a eue en 2017 pour forcer son départ de Barcelone. Par ailleurs, il goûte peu à ses simulations sur le terrain : « Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone », a-t-il ajouté. A la question si Ney pourrait remettre ça cette année afin d’effectuer le chemin inverse, l’ancien coach a déclaré : «Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques ».