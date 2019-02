De grands absents pour la C1 ? 

"On sait qu'avant ces grands matches, tout le monde est tétanisé. Il y a une appréhension de se blesser." En zone mixte après la victoire de son OL devant Guingamp (2-1) vendredi soir, Jean-Michel Aulas ne cachait pas une certaine amertume, à quatre jours d'accueillir le FC Barcelone en Ligue des champions. "On a peut-être des joueurs qui peuvent avoir des séquelles de ce match-là", poursuivait le président des Gones en grimaçant.

Les joueurs en question se nomment Marcelo et Jason Denayer. Si le défenseur brésilien a simplement souffert de crampes face aux Bretons et devrait pouvoir tenir sa place mardi, son partenaire de l'axe a lui dû sortir dès l'heure de jeu et sa participation au huitième de finale aller de la C1 mardi soir est incertaine. "Sur une glissade, il a ressenti une petite douleur aux adducteurs. On verra demain (samedi) et dans les jours qui viennent ce qu'il en est. Il va passer des examens complémentaires", a pour sa part informé Bruno Genesio, avant de compléter: "Pour l'instant c'est difficile de savoir s'il sera rétabli pour mardi."

Ndombélé, ce serait très dur

Outre le robuste Batave, devenu titulaire indiscutable pour sa première saison dans le Rhône, l'OL pourrait devoir se passer d'un joueur prépondérant au milieu en la personne de Tanguy Ndombélé. L'ex-Amiénois, lui, ne garde pas de séquelle du match face à Guingamp pour la bonne et simple raison qu'il l'a observé depuis le banc. Mais son cas inquiète aussi le staff lyonnais.

Le binôme d'Houssem Aouar dans l'entrejeu est donc aussi "incertain pour mardi" car "il a de grosses douleurs à la cheville" confie Genesio. "On a besoin de joueurs à 100% (face au Barça, ndlr) et pour l'instant il ne l'est pas", a également précisé l'entraîneur lyonnais. Se passer de lui serait une énorme perte pour l'OL, l'international tricolore (4 sélections) ayant été l'un des joueurs les plus en vue lors des grands matches des Gones cette saison.

Si Denayer et Ndombélé venaient à manquer à l'appel pour la première manche face à l'ogre catalan, l'OL serait donc privé d'un joueur (cadre) par ligne, Nabil Fekir étant d'ores et déjà forfait pour cause de suspension. Le capitaine des Gones, auteur d'un nouveau but sublime vendredi soir, prendra place "dans les tribunes pour encourager [ses] partenaires", a-t-il confié sur Canal Plus Sport après le match, reconnaissant toutefois: "C'est compliqué pour moi de ne pas jouer contre Barcelone." Ça le sera pour son équipe aussi.