Dario Benedetto (OM) : « Je dois aider l’équipe de quelconque manière que ce soit »

Benedetto : « J’aimerais pouvoir marquer à chaque match »

Dario Benedetto pouvait difficilement choisir meilleur moment pour retrouver le chemin des filets. A l’orée du dernier quart d’heure, lancé par Dimitri Payet, il a effacé Baptiste Reynet pour conclure avec sérénité et libéré enfin l’OM à Toulouse ce dimanche. Jusque-là incapables de faire rompre un TFC en infériorité numérique, les Marseillais ont ensuite filé vers une troisième victoire consécutive en L1. C’est dire si la 6eme réalisation de la saison de Benedetto, la 5eme à l’extérieur, était précieuse. « C’était un but très important pour moi, a-t-il reconnu au micro de Canal+ après la rencontre.Mais c’est arrivé au bon moment. »[caption id="attachment_9572056" align="alignnone" width="753"] Dario Benedetto (Marseille)[/caption]Près de quatre mois après sa signature à l’OM, Benedetto tire un bilan positif de ses débuts, tout en se donnant du temps pour monter en puissance. « J’avais besoin de m’adapter à un nouveau football et à une nouvelle équipe.J’aimerais pouvoir marquer à chaque match. Mais l’important, c’est que l’équipe soit dans le haut du classement et dans une bonne phase. Je dois l’aider de quelconque manière que ce soit. » Parce que Marseille, dauphin du PSG, a une ambition clairement définie pour la suite de la saison : « Je crois que l’objectif principal, c’est de terminer le plus haut possible, 2eme ou 3eme, pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, a soufflé Benedetto. Ce serait super pour l’équipe de maintenir notre niveau actuel. C’est un long chemin, il faut prendre match après match. Si continue comme ça, on sera dans nos objectifs. » « Pipa » aussi, lui qui est bien parti pour vivre une deuxième saison en carrière à 10 buts ou plus en championnat.Marseille fait céder un Toulouse à 10 pour redevenir le dauphin du PSG / L1 (J14)