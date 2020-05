Dani Alves : "Neymar porte trop de responsabilités"

Le temps passe, l'amitié reste. Mentor de Neymar depuis le début de leur aventure commune à Barcelone, Dani Alves, qui a aussi évolué avec la star à Paris, a une nouvelle fois décrypté la personnalité singulière du joueur du PSG. "Pourquoi Neymar n'est pas encore l'idole nationale absolue ? Je pense qu'il porte trop de responsabilités, a expliqué Alves dans l'émission Jogo Aberto. Ce qu’il fait de sa vie n’est pas criminel puisqu’il donne toujours des résultats sur le terrain. Les gens pensent que nous n’avons pas de problème, que nous n’avons pas de choses à régler, pas de motifs de stress. Mais nous sommes humains".

Alves : "Neymar est né pour être différent" Le défenseur, aujourd'hui à Sao Paulo va même plus en se projetant sur l'avenir. "C’est l’une des personnes les plus pures que j’ai jamais rencontrées, mais il a sa personnalité. Il est né pour être différent. Ce que je dis toujours, c’est qu’il doit se concentrer sur ce qui est entre ses mains, à savoir jouer et obtenir des résultats", a conclu Dani Alves.