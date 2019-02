Dall'Oglio "n'y croit plus" pour Gourcuff

Cela fait de longues années que Yoann Gourcuff (32 ans, 31 sélections) fait plus l'actualité pour ses blessures à répétition que pour ses exploits balle au pied. Sa dernière aventure à Dijon a tourné court, huit petits bouts de matches et un contrat résilié à l'amiable le 23 janvier. Son dernier entraîneur, Olivier Dall'Oglio, parti de Dijon en décembre 2018, a donné son opinion sur l'ancien grand espoir du football français.

"Le problème de Yo, c’est le mental. Pour moi, il reste une énigme. Il se blesse sans rien faire. Sur son dernier incident qui a provoqué son départ, il a simplement eu un geste anodin. Et il m’a dit : 'C’est reparti'. Il était abattu. C’est vraiment étrange et troublant", s'est-il souvenu dans les colonnes du Parisien. "Sincèrement, ce sera difficile pour lui de rejouer un jour au très haut niveau. C’est injuste, car c’est un grand pro. Mais il faudrait que son corps le laisse tranquille. Et je ne crois pas que cela arrivera. Plus exactement, je n’y crois plus."