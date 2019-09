Crédits épuisés pour Zubizarreta ?

L'Olympique de Marseille vit un début d'exercice mitigé, la faute à quelques résultats décevants malgré un classement qui reste prometteur, et pas question que la vie phocéenne soit un long fleuve tranquille. Car d'après les informations glanées par L'Equipe, il pourrait y avoir prochainement quelques remous parmi les têtes de gondole du club, seulement quelques semaines après la fin du mercato estival. La période des transferts n'a pas apporté les réponses initialement escomptées, et un homme devra très probablement rendre des comptes: Andoni Zubizarreta.

Lui qui était arrivé dans les valises de Frank McCourt au moment de la reprise en main de l'OM et la fin de l'ère Louis-Dreyfus, a eu trois ans, depuis octobre 2016, pour faire ses preuves. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien espagnol a été très décevant dans son costume de directeur sportif. Celui qui avait occupé des fonctions similaires au FC Barcelone était l'homme par lequel de nouvelles portes devaient s'ouvrir pour l'OM, permettant de recruter avec ambition ou malice. Et au final, rien de tout cela, bien au contraire...

Des ventes ratées cet été

Les échecs se sont multipliés, même si l'ex-coach Rudi Garcia doit lui aussi endosser une vraie responsabilité quant aux signatures des Kevin Strootman, Nemanja Radonjic ou Duje Caleta-Car pour ne citer qu'eux. Des joueurs enrôlés au prix fort et grassement payés, qui n'ont pas su se montrer à la hauteur des investissements. Et puisque le technicien français a déjà payé la facture, le temps semble désormais venu pour Andoni Zubizarreta de régler la note lui aussi. L'Espagnol a gardé les mains libres pendant la fenêtre estivale des transferts qui vient de s'achever, mais son travail n'aurait pas du tout donné satisfaction au propriétaire américain.

Dario Benedetto, c'était une volonté d'André Villas-Boas, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez sont à mettre à son crédit, mais les ventes espérées et censées redonner un peu de vigueur aux finances du club n'ont pas été finalisées. Tout cela mis bout à bout, et voilà l'ancien gardien de but international en pleine négociation d'un départ anticipé, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2021. Lors du prochain mercato hivernal, c'est un nouveau directeur sportif qui pourrait bien avoir pris les commandes de l'OM.