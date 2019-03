Courbis lance le "défi Mbappé"

Débarqué il y a peu au chevet du Stade Malherbe Caen dans un rôle de conseiller, Rolland Courbis entend redonner le sourire aux hommes de Fabien Mercadal. En premier lieu en les aidant à redresser la courbe de résultats, le SMC restant sur huit matches de rang sans la moindre victoire en Ligue 1. Un effet Courbis a d’ailleurs failli se faire sentir dès le week-end dernier à l’occasion du déplacement à Toulouse (1-1), mais un but de Max-Alain Gradel dans le temps additionnel a gâché leur dimanche après-midi.

Une victoire au Stadium eut été bienvenue puisque les Caennais, désormais barragistes et qui ne devancent Dijon qu’à la différence de buts, auront bien du mal à renouer avec la victoire ce week-end. La faute à l’ogre parisien, attendu à Michel D’Ornano ce samedi. "Je pense que ce match doit être un match qui nous permet de bien préparer le sprint final. Il faudra avoir la satisfaction de ressembler à une équipe. Une équipe inférieure au PSG - qui est au top dans tous les secteurs - mais qui peut être assez coriace collectivement", a d’ailleurs prévenu Rolland Courbis.

"On voit parfois des surprises" Rolland Courbis

Pour autant, l’ancien Toulonnais a lancé un défi à ses défenseurs: ne pas encaisser de but de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de Ligue 1. "J’ai demandé à mes joueurs de s’amuser, on se joue un repas au restaurant. Je leur ai dit: 'Je ne pense pas que vous êtes capables d’empêcher Mbappé de marquer.' Ce n’est pas que je ne leur fais pas confiance, mais c’est ma vision des choses, a-t-il expliqué. Ils peuvent me faire mentir. On voit parfois des surprises. Je vais demander à Fabien s’il est d’accord pour parier avec moi."

Pour créer l’exploit, certains Caennais ont eu droit à des entretiens individuels. "Je pense qu’il y a quatre ou cinq joueurs qui ont perdu confiance, il faut impérativement qu’ils retrouvent cette confiance. On a des discussions en tête-à-tête, pour arriver à écouter les joueurs avec de nouvelles oreilles", a-t-il en effet confié.

