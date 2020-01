Les quatre équipes toujours en course en Coupe de la Ligue sont fixées concernant la suite du programme. Ce jeudi, s'est tenu le tirage au sort des demi-finales de la compétition. Il a donné lieu à une empoignade déséquilibrée et une autre un peu plus indécise. Le PSG va se mesurer à Reims à l'extérieur, alors que Lyon et Lille, les deux principaux outsiders s'affrontent au Parc OL.



Le PSG a une revanche à prendre

Paris part favori de son opposition contre Reims, mais les champions de France auront à se méfier de cette équipe champenoise qui n'aura rien à perdre. De plus, Reims fait partie des trois formations qui ont battu les champions de France en Ligue 1 cette saison. Et le succès a été récolté au Parc, de surcroit. La bataille entre Lyon et Lille vaudra également le détour. Les Dogues et les Gones ont clairement fait de cette compétition un objectif en cette deuxième partie de saison. Les matchs se tiendront les 21 et 22 janvier prochain.