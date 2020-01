Le 4 avril, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se retrouveront pour une très belle affiche en finale de la Coupe de la Ligue. Ce qui empêchera évidemment Parisiens et Rhodaniens de disputer ce week-end là leur rencontre de 31eme journée de Ligue 1. Ainsi, les matchs PSG-Metz et Lyon-Nîmes ont été reportés au mercredi 22 avril à 21h, comme annoncé par la commission des compétitions de la LFP.