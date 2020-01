Le charme de la Coupe de France continue d'opérer avec l'ultime rencontre des 32emes de finale, programmée ce lundi. Le FC Metz, pensionnaire de Ligue 1, démarrait l'année sur la pelouse de Rouen pour ce traditionnel match de Coupe. Et à la surprise générale, c'est la formation de National 2 qui a créé l'exploit dans cette rencontre animée. Malgré leur force de frappe offensive au coup d'envoi - Diallo et Nguette étaient titulaires -, les hommes de Vincent Hognon n'ont jamais trouvé la solution pour éviter le piège tendu par leur hôte du soir. La situation s'est d'ailleurs décantée assez rapidement avec l'ouverture du score de Dembi d'un lob parfait pour faire exploser le Stade Robert-Diochon (1-0, 6e).

Metz a sombré

Un scénario qui a logiquement permis aux Grenats d'afficher leur supériorité dans la possession du ballon, sans pour autant avoir les changements de rythme nécessaires pour pousser les Normands dans leurs retranchements. Un sentiment d'impuissance qui s'est poursuivi jusqu'à la pause. Pis, le petit poucet est même parvenu à sceller définitivement son succès durant le second acte, Fataki étant à la conclusion d'un modèle de contre après un centre au cordeau de Nchobi (2-0, 77e). Les Messins ne s'en sont pas remis. Rouen a salé l'addition sur une nouvelle attaque rapide conclue cette fois-ci par Diarra (3-0, 88e). Le FC Metz débute donc l'année par cette contre-performance qui aura le mérite d'alléger son calendrier dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.