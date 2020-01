Coupe de France : Rennes peut-il refaire le coup de l'an passé ?

Titré la saison dernière en Coupe de France, Rennes rêve de pouvoir conserver son bien le 25 avril prochain. Pour autant, la route vers le succès au Stade de France sera à n'en pas douter semée d'embûches. En effet, avec l'idée de remporter une quatrième Coupe de France dans leur histoire après 1965, 1971 et 2019, les Bretons vont devoir commencer tambour battant, après avoir tiré une Ligue 1 d'entrée. Si les joueurs de Julien Stéphan avait hérité de Brest, alors en Ligue 2, l'an dernier, c'est cette fois Amiens qui se dressera devant eux ce samedi 4 janvier à 18h00 au Roazhon Park. Un adversaire donc d'un tout autre calibre.

Amiens, une équipe qui leur réussit bien

Si les Picards réussissent plutôt bien à Rennes depuis leur remontée dans l'élite du football français, avec quatre victoires pour une défaite en faveur des Rouge et Noir en championnat, la dernière opposition a peut-être modifié la donne. En décembre dernier, lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, l'équipe de Lukas Elsner est venue à bout des Bretons au Stade la Licorne (3-2). Mené après un penalty de Bourigeaud (27eme), Amiens avait repris l'avantage avant la pause, grâce Zungu (35eme) et Mendoza (41eme). Si Hunou a égalisé en seconde période (73eme), c'est Monconduit qui avait eu le dernier mot dans les derniers instants (91eme). A voir, comment ce dernier résultat pourrait influencer sur ce 32eme de finale de Coupe de France.

Le PSG et Tuchel revanchards

En plus des coéquipiers de Gurtner, Rennes devra notamment se méfier du Paris Saint-Germain, chez qui le scénario de la dernière finale (2-2, 6-5 tab) reste en travers de la gorge. Délestés des deux coupes nationales l'an dernier, les Parisiens auront sans doute à coeur de remettre la main sur les deux trophées. Si les coéquipiers de Kylian Mbappé ont un peu rectifié le tir en Chine lors du Trophée des Champions (2-1), la récente défaite en Ligue 1 en août dernier (2-1) avait fait mal, et notamment chez Thomas Tuchel qui a récemment confié avoir du mal à digérer les revers de son équipe. Entre une entame plus délicate et un PSG en quête de vengeance, Rennes est prévu : la Coupe de France ne sera pas une partie de plaisir.