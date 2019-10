Coup de frein pour Nantes, Angers et Lille

Antoine Kombouaré a réussi sa première sur le banc du TFC ! Toulouse a eu raison du Losc ce samedi en effet, dans un match comptant pour la 10e levée de Ligue 1 (2-1). Un but de Sanogo (58e) et un penalty transformé par Gradel (66e) – qui s’est payé le luxe d’en rater un second (82e) – ont suffi au bonheur de Violets qui ont à peine tremblé après la réduction de l’écart obtenue par Fonte dans le temps additionnel (90e+3).

Les Dogues manquent ainsi une bonne occasion de se hisser sur le podium, où figurent en revanche des Rémois tombeurs de Montpellier (1-0) grâce à une réalisation d’Abdelhamid en tout début de rencontre (2e). Un top trois auquel n’appartient plus le SCO, surpris à domicile par Brest, sur un but unique de Cardona (0-1, 67e).

Toujours premier dauphin du PSG, Nantes de son côté n’est pas parvenu à se rapprocher du trône après le large succès des Parisiens à Nice vendredi soir (1-4). Réduits à dix dès la 62e minute et l’expulsion de Wague, les Canaris à Metz sont tombés dans le piège de l’incontournable Diallo (1-0, 86e), auteur de son septième but de la saison pour permettre à son club d’abandonner la lanterne rouge à Dijon, pourtant auteur d’un bon match nul à Lyon (0-0).