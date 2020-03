Coronavirus : Test négatif pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé souffre actuellement d’une angine. Que tous ses proches et ses fans se rassurent ; ce n’est pas le début du Coronavirus, même s’il s’agit d’un des principaux symptômes. Si l’on en croit une information divulguée par TF1, l’attaquant du PSG a été testé à cette maladie mardi soir et le résultat est négatif. La crainte est donc levée.

Mbappé est toujours douteux pour Dortmund

Officiellement, Paris n’a pas encore communiqué à ce sujet. Seul Thomas Tuchel s’est exprimé à propos du champion du monde mais seulement pour confirmer que ce dernier est « malade », mais qu’il espérait le récupérer au plus vite et si possible avant mercredi soir.

Affaibli donc, l’international tricolore est privé d’entrainement depuis deux jours. Sa participation au choc contre Dortmund, en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, reste, par ailleurs, très incertaine. Mais, au moins, il peut être soulagé et se dire qu’il va être très bientôt être remis sur pied.