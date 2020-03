Coronavirus : PSG-OL reporté

On ne sait pas quand la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais aura lieu. Une chose semble toutefois sûre : elle ne se disputera pas le 4 avril prochain, comme initialement prévu. Selon Le Parisien et L’Equipe, le bureau de la Ligue de football professionnel, réuni mercredi matin, a acté le report de de choc, comme le souhaitaient les deux clubs. Alors que le coronavirus se propage, personne ne souhaitait disputer cette finale dans un stade de France à huis clos, comme ce sera le cas pour toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’au 15 avril.



Reste désormais à fixer la date du report, qui n’a pas encore été décidée. D’autres rencontres pourraient être impactées puisque PSG-Metz et Lyon-Nîmes avait été décalées au 22 avril… à cause de la finale de la Coupe de la Ligue.