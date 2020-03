Coronavirus : Neymar (PSG) applaudit le personnel soignant

Depuis plus d'une semaine, tous les jours, les Français se réunissent à leurs fenêtres ou sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant actuellement en première ligne dans la crise sanitaire. Une belle initiative qui n'a pas échappé aux stars étrangères du football, à l'image de Neymar Jr.

Le PSG et Neymar s'unissent pour remercier les soignants

La superstar brésilienne du PSG avait déjà suivi le mouvement en postant une vidéo la semaine dernière sur son compte Instagram. Neymar l'a fait une nouvelle fois cette semaine. Le Paris Saint-Germain a ainsi publié une vidéo sur ses comptes Twitter et Instagram avec le message suivant : "Le PSG et Neymar Jr se joignent pour remercier les soignants en France et ceux de l'APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris)".