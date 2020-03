Coronavirus : L'OL répond à la polémique après les propos de Jean-Michel Aulas

"L'ensemble de la famille du football français", mise en avant

. Si une telle situation devait se produire, elle ferait les affaires de l'Olympique Lyonnais, actuellement septième du classement, qui serait qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L'entretien du président de l'OL a pris une certaine ampleur depuis sa diffusion, et de nombreux acteurs ne sont pas restés de marbre face à celui-ci : Nathalie Boy de la Tour, Didier Quillot, Jacques-Henri Eyraud ou encore Dimitri Payet avaient alors dû donner des réponses aux propos tenus par Jean-Michel Aulas. Devant cette polémique, le cub a publié un communiqué ce dimanche."Suite au déferlement médiatique de ces dernières heures, autour d’une question sortie de son contexte et qui a été posée par le journal Le Monde à Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais tient à préciser que cette question était uniquement une hypothèse dans le cas précis où le championnat et la saison de L1 ne pourraient pas aller à leur terme", y est-il notamment précisé. "Si jamais cette situation devait se présenter, c’est à l’ensemble de la famille du football français de se réunir pour décider de la meilleure décision à prendre en fonction des jurisprudences en la matière." Dans l'attente d'une évolution sur le plan sanitaire, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre par la LFP.