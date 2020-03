Coronavirus : le PSG fait un don de 100.000 euros au Secours populaire

Le Paris Saint-Germain se mobilise dans la lutte contre le coronavirus. Le club de la capitale a fait un don de 100 000 euros au Secours populaire français. Une somme destinée aux médecins de l'association pour financier le matériel de protection sanitaire et d'hygiène, mais aussi aux personnes les plus démunies dans la période actuelle : enfants déscolarisés et isolés, sans-abris et personnes âgées.

Le PSG renouvelle sa convention avec le Secours populaire

Un geste fort de la part du Paris Saint-Germain, qui travaille depuis plusieurs années avec le Secours populaire. La convention liant le club et l'association à but non lucratif a été renouvelée pour les trois prochaines années avec une somme de 400.000 euros qui y a été allouée, afin de mener d'autres opérations en dehors de la pandémie du coronavirus.