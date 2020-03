Coronavirus : Le beau message de Neymar

Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 obrigado por arriscar suas vidas ❤️❤️❤️ #ficaemcasa #StayHome pic.twitter.com/FQe8FSwy0i

— Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2020

Privé de compétition, comme la plupart des sportifs professionnels en ce moment, Neymar ne reste pas les bras croisés en cette période de confinement. Tout en multipliant les exercices physiques à son domicile pour garder la forme,Ces médecins et ces infirmier(e)s qui ne comptent ni leurs efforts, ni les risques qu’ils encourent pour leur santé. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 des champions de France leur a rendu jeudi soir un remarquable hommage.Entre deux occupations, l’ancien barcelonais s’est arrêté pour applaudir « les professionnels de la santé » et les remercier « de risquer leur vie ». Un excellent réflexe et qui gagnerait à être repris et imité par toutes les personnalités importantes du ballon rond. Ce support pourrait procurer encore plus de force et du courage aux héros du moment. A noter que Neymar se trouve actuellement au Brésil. Tout comme son compatriote Thiago Silva, il a été autorisé à rentrer chez lui pour retrouver sa famille.