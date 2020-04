Coronavirus : L'agent de Junior Samba rassure sur l'état de santé du joueur

Junior Sambia, le joueur de Montpellier a été mis sous assistance respiratoire, ayant été testé positif au covid-19. A l'âge de 23 ans, il est lancé dans une lutte qui impacte de façon intense ses coéquipiers et d'autres acteurs de Ligue 1. L'Equipe indique dans son édition du jour qu'il a été admis mardi matin à l'hôpital pour une grosse gastro avant d'être testé négativement pour le covid-19. Cependant, sa santé s'est rapidement dégradée par la suite et il a dû ensuite composer avec des difficultés respiratoires, étant placé en coma artificiel le jeudi soir avant un transfert dans un hôpital plus spécialisé hier, vendredi.

Une famille 🙏



Un Pailladin ne lâche rien !!



On est ensemble, Force à toi mon gars pic.twitter.com/muIcN7xWpz — Andy Delort (@AndyDelort9) April 24, 2020

Il est à noter que son amie ainsi que sa famille n'ont eux pas été testés de façon positive. Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, n'a pas souhaité réagir en étant sollicité par L'Equipe, « par respect pour le joueur et sa famille. » Frédéric Guerra, l'agent du joueur, a lui rassuré sur l'état de santé de son poulain. « On nous a dit ''état stationnaire''. Ça veut dire qu'il ne s'améliore pas, mais aussi qu'il ne s'aggrave pas. La bonne note, c'est qu'à l'instant T, il est en phase de réveil. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et qu'ils tentent de le réveiller, c'est une bonne nouvelle. Il faut penser positif et Junior va s'en sortir ».