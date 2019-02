Contrat rempli pour l'OL

Si l'on se fie aux habitudes locales des Gones, solides face aux "gros", laborieux face aux "petits", alors dans les deux réceptions au programme des Rhodaniens ces jours-ci, c'était ce match-là que Bruno Genesio devait craindre. Et l'Olympique Lyonnais a donc assuré l'essentiel en empochant les trois points face à Guingamp (2-1), ce vendredi soir, à quatre jours d'accueillir le FC Barcelone en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Ce fut laborieux, tout aurait pu être gâché si la barre transversale n'avait pas repoussé la tête de Nolan Roux dans le temps additionnel, mais qu'importe: puisque l'inconstance est une marque de fabrique de ces Lyonnais, il ne faut pas forcément s'inquiéter de voir l'OL peiner à vaincre le dernier de Ligue 1, avant de s'attaquer au leader de Liga.

Avec ce choc face au Barça en tête, Bruno Genesio avait laissé sur le banc des joueurs qui pourraient être titulaires mardi soir: Mendy, Cornet, Depay et Ndombele, et les trois premiers sont entrés en fin de match, histoire de garder le rythme. Cela n'a pas empêché l'OL de bien débuter la rencontre, et d'ouvrir le score assez vite sur une jolie reprise de Martin Terrier, alors que Marc-Aurèle Caillard avait repoussé une première frappe d'Houssem Aouar (1-0, 15e). Mais il y aura un premier moment de déconcentration, déjà: Anthony Lopes a offert un corner en relâchant un centre anodin, puis Felix Eboa Eboa est venu placer sa tête devant Marcelo (1-1, 21e). Fort heureusement, Nabil Fekir a remis son équipe dans le droit chemin d'une frappe enroulée du gauche (2-1, 35e), le genre de geste de classe qui pourrait manquer aux Lyonnais mardi, car le champion du monde sera suspendu.

Après avoir manqué de réalisme à Nice (1-0) le week-end dernier, Lyon a été cette fois plus efficace. Mais pas assez pour s'éviter une seconde période étrange, où le troisième du classement n'a pas réussi à se mettre à l'abri, ce qui a permis à la lanterne rouge d'y croire. Jusqu'à cette tête de Roux sur la barre, donc, et l'intervention de Marçal dans la foulée devant Marcus Coco. Au contraire des Guingampais, qui s'enfoncent au classement, les Lyonnais oublieront assez vite cette fin de match pour penser à Barcelone, et lever quelques incertitudes: Jason Denayer est sorti sur blessure, alors que Tanguy Ndombele souffre du mollet, a indiqué Bruno Genesio sur Canal+.