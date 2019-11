Commission de discipline : Alvaro Gonzalez (Marseille) suspendu deux matchs

Pas de surprise : Alvaro Gonzalez a écopé de deux matchs de suspension, comme l’a révélé la commission de discipline de la LFP, réunie ce mercredi 20 novembre. Le défenseur de l’Olympique de Marseille avait été sanctionné d’un carton rouge lors du choc opposant le club phocéen à Lyon (2-1) après avoir coupé violemment la course de Moussa Dembélé, annihilant ainsi une occasion de but pour les Gones. L’instance a également décidé la fermeture des deux virages de l’Orange Vélodrome, pour deux rencontres avec sursis, à la suite de l’utilisation d’engins pyrotechniques, de lasers et de jets d’objets lors de ce même match.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Deux matchs de suspension



Alvaro GONZALEZ (Olympique de Marseille)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets

LIGUE 1 CONFORAMA

12ème journée : FC Metz – Montpellier Hérault SC du 2 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Metz : usage d’engins pyrotechniques

7.500€ d’amende pour le FC Metz.



12ème journée : AS Saint-Etienne – AS Monaco du 3 novembre 2019

Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



13ème journée : OGC Nice – FC Girondins de Bordeaux du 8 novembre 2019

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



13ème journée : Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain du 9 novembre 2019

Comportement des supporters du Stade Brestois 29 : usage d’engins pyrotechniques

3.000€ d’amende avec sursis pour le Stade Brestois 29.



13ème journée : LOSC Lille – FC Metz du 9 novembre 2019

Comportement des supporters du LOSC Lille : usage d’engins pyrotechniques

70.000€ d’amende pour le LOSC Lille.



13ème journée : LOSC Lille – FC Metz du 9 novembre 2019

Non-respect par le club d’un refus d’autorisation pour une animation

30.000€ d’amende pour le LOSC Lille.



13ème journée : RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique du 9 novembre 2019

Comportement des supporters du Nîmes Olympique : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



13ème journée : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 10 novembre 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de lasers

Fermeture pour deux matchs avec sursis des deux virages de l’Orange Vélodrome et 75.000€ d’amende pour l’Olympique de Marseille.



13ème journée : Montpellier Hérault SC – Toulouse FC du 10 novembre 2019

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match par révocation du sursis de la tribune Etang de Thau pour le Montpellier Hérault SC.



13ème journée : FC Nantes – AS Saint-Etienne du 10 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matchs dont un match avec sursis de la tribune Loire pour le FC Nantes.



13ème journée : FC Nantes – AS Saint-Etienne du 10 novembre 2019

Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques

5.000€ d’amende pour l’AS Saint-Etienne.

DOMINO’S LIGUE 2

14ème journée : FC Sochaux-Montbéliard – Havre AC du 8 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Sochaux-Montbéliard : jets d’objets

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



Réunie le 20 novembre 2019, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP et la FFF suite au croisement des fichiers effectué durant la deuxième partie de la saison 2018/2019 avec le concours de l’ARJEL.



Il s’agit du onzième croisement de fichiers depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien.



Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explication, la Commission a prononcé les sanctions suivantes :



Concernant les joueurs :



Trois matchs avec sursis + 500€ avec sursis

Benjamin CAPRON (Havre AC)



Deux matchs avec sursis

Guillaume BEGHIN (US Boulogne)

Mamadou SOW (Paris FC)



Rappel à l’ordre

Bruno GONCALVES FERNANDES (Paris FC)

Hamza KHIDA (Stade de Reims)

Daniel SIMPORE (EA Guingamp)



Concernant les éducateurs :



Deux matchs avec sursis

Jordan GALTIER (AC Ajaccio)



