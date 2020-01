Colin Dagba (PSG) sera absent 4 à 5 semaines

Dagba sur le flanc, d'autres défenseurs du PSG sur le retour



Point médical

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 30, 2020

Touché au genou gauche lors du huitième de finale de Coupe de France à Pau, mercredi soir (victoire 2-0), Colin Dagba rejoint l'infirmerie pour une durée notable.. Dagba souffre d'une "distension du ligament latéral interne genou gauche", précise le club de la capitale.Par ailleurs,. Bernat "poursuit son travail de reprise et son retour complet dans le groupe est envisagé dans les prochains jours". Et l'évolution est "favorable" pour les deux internationaux brésiliens. Thiago Silva "suit un protocole de rééducation et un travail sur le terrain pour sa douleur à l’aine", tandis que Marqjuinhos poursuit son "programme de retour progressif sur le terrain et a repris la course depuis 48 heures".