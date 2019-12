Claude Puel (Saint-Etienne) : « Reims mérite sa victoire »

💬 Le manager général rappelle que l'#ASSE, formée de jeunes joueurs, reste en plein apprentissage au coeur d'une dense série de matches.

Battu sur le fil à Rennes (2-1), Saint-Etienne avait réagi de la meilleure des manières en triomphant de Nice en milieu de semaine (4-1). Mais les Verts ont de nouveau chuté ce dimanche, cette fois sur la pelouse de Reims (3-1). Et même si son équipe doit composer avec un calendrier très chargé depuis le début de la saison, Claude Puel refuse d'utiliser cette donnée en guise d'excuse. « Je ne veux pas me retrancher derrière la fatigue, même si on enchaîne tous les trois jours depuis des semaines, a ainsi affirmé l'entraîneur forézien.C'est dommage, on était bien revenu mais sur la totalité, Reims mérite sa victoire. » L'ASSE aura fort à faire lors de son prochain match de championnat, puisqu'elle recevra le PSG à Geoffroy-Guichard.