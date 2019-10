Classement des buteurs: Ben Yedder prend ses aises, Mbappé remonte

Une nouvelle fois buteur, vendredi, à Nantes (0-1), Wissem Ben Yedder a conforté son statut de meilleur buteur de Ligue 1. Avec neuf buts toutes compétitions confondues, l’international tricolore compte en effet deux réalisations d’avance sur Victor Osimhen et Habib Diallo, restés muets ce week-end, mais également Moussa Dembélé, buteur lors du succès remporté par l’OL face à Metz (2-0).

Suivent ensuite trois joueurs à cinq buts - Memphis Depay, Dario Benedetto et Islam Slimani - et pas moins de huit autres à quatre réalisations. Parmi eux, pas moins de quatre Parisiens avec Neymar et Angel Di Maria, mais aussi désormais Mauro Icardi et Kylian Mbappé, qui poursuivent leur remontée au classement.

L’ancien Napolitain peut d’ailleurs se targuer d’être l’attaquant le plus efficace avec quatre buts en seulement 280 minutes, soit un but toutes les 70 minutes.