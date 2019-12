Christophe Galtier (Lille) : « Un match sérieux »

Pour la première fois depuis le début de la saison, Lille est reparti d'un déplacement en ayant fait le plein de points. Grâce à Jonathan Ikoné, les Dogues l'ont en effet emporté sur le terrain de Lyon ce mardi soir (0-1). Un succès qui a ravi Christophe Galtier. « Nous avions besoin de lancer une série pour nous repositionner dans des eaux plus agréables, a avoué l'ancien coach de Saint-Etienne au micro de Canal+. Avec Lyon, nous étions à la bataille pour la deuxième place la saison passée. Cette année, c'est plus difficile, avec la Ligue des Champions à gérer. Nous avons fait un match sérieux, en essayant de contrecarrer le plan lyonnais. » L'entraîneur nordiste a aussi tenu à louer la prestation de ses protégés : « J'ai trouvé mes joueurs très généreux, très appliqués. J'ai arrêté de changer de système et j'ai remis ce qui avait si bien marché lors du dernier exercice, même si désormais nous n'avons plus les mêmes joueurs. Malgré tout, il y en a beaucoup qui sont restés et, pour les aider à regagner de la confiance, c'était mieux de leur permettre de retrouver leurs repères. Il faut savoir les encourager, leur donner de l'amour, car ils ne sont pas épargnés par les critiques. Maintenant, nous allons enchaîner jusqu'au 21 décembre, et nous verrons où nous en serons à ce moment-là. »