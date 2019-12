Christophe Galtier (Lille) : « Il faudra être plus tueurs »

Plus rien n’arrête Lille dans sa remontée vers les sommets de L1. Le LOSC a décroché vendredi contre Brest (1-0) une troisième victoire de rang en championnat pour se replacer sur le podium (3eme). La récompense logique d’un match à sens unique en faveur des Dogues. « Mon équipe est bien entrée dans le match, avec une grosse première demi-heure, a souligné Christophe Galtier après la rencontre. Ensuite, on s'est laissé aller sur le dernier quart d'heure, en tripotant, en jouant à la baballe, ce qui m'a agacé. On aurait pu rentrer à la pause avec un avantage plus important. Après, on a bien débuté la seconde période, puis mes joueurs ont dû faire de gros efforts pour garder cet avantage. Je suis très content pour mes joueurs. »

Galtier : « On fait des progrès défensifs »

Les Nordistes ont toutefois joué à se faire peur en fin de match, faute d’avoir fait le break. Jonathan Bamba a même buté sur un Gautier Larsonneur en état de grâce sur un penalty dans le temps additionnel. « On a tiré 16 fois, on a cadré 10 fois et le gardien a été très bon, a reconnu Galtier. (…) Cela fait trois victoires d'affilée sans encaisser de but, on fait des progrès défensifs. Il faudra s'améliorer sur un plan offensif, être plus tueurs. » Pour s’éviter des frayeurs et réellement redevenir le rouleau compresseur que le LOSC était la saison passée.