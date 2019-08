Une information déjà révélée par Ouest-France au début du mois de juillet, après la fin de son contrat avec le Dijon FCO.

L’enchaînement des blessures aura eu raison du milieu de terrain selon son père, qui a pris les rênes du FC Nantes : "Il faut être réaliste, il a 33 ans et la saison écoulée à Dijon ne s'est pas bien passée. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes. Et après c'est un cercle vicieux: si vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre de rythme...".

Gourcuff a ensuite révélé que l’ex-international tricolore ne pousserait pas au-delà du raisonnable: "À un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n'importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui, mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou 35 ans... C'est sûr qu'il aime le foot, et le fait de ne pas avoir pu jouer ces dernières saisons en pleine possession de ses moyens, ça l'a plombé", a-t-il déclaré avant d’exprimer ses regrets de ne pas avoir vu Yoann exprimer tout son formidable potentiel aperçu aux Girondins l’année de leur dernier titre de champion, en 2009.

Yoann Gourcuff, une carrière en 8 dates :