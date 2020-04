Chotard fait le show tôt

🎥 « Made in Paillade » EP.5 avec Joris Chotard

Il avait prévenu, Joris Chotard. « J'ai toujours eu cette agressivité, cette envie de faire mal dans le bon sens du terme, de récupérer, d’aller fort sur l’adversaire. En plus, en Ligue 1, je sais qu’ils sont plus costauds, plus grands que moi et qu’il faut donc aller encore plus fort, passer l’épaule, être plus agressif. » C'était le 24 novembre (pour Madeinfoot.com), et deux semaines plus tard, Neymar était victime à la Mosson d'un spectaculaire ippon dont vous vous souvenez peut-être. Ce serait réducteur d'imaginer que Michel Der Zakarian adore le gamin seulement pour ça... Avec les blessures de Savanier puis de Jordan Ferri, Chotard a enchaîné les titularisations cette saison.Toujours fin novembre, le coach était aux anges : « S'il continue de jouer comme ça et qu'il est capable d'enchaîner, il enchaînera. Il progresse constamment, il remplit bien son rôle et apporte un plus dès qu'il peut. Il est juste partout, présent à la récupération, techniquement il perd très peu de ballons et fait les bons choix. Il est intelligent, il écoute et fait ce qu'on lui demande. Je n'ai jamais travaillé avec un jeune aussi à l'aise. » N'en jetez plus. Der Zakarian a même modifié son schéma pour le faire jouer en sentinelle. Après le retour de Jordan Ferri, Chotard a retrouvé le banc lors des deux dernières défaites du MHSC, dont le 5-0 à Rennes. Juste une coïncidence ?Geoffrey Dernis, désormais consultant France Bleu, approuve (pour L'Equipe) : « C’est rare de dégager à cet âge-là autant de sérénité et de maturité dans le jeu. C’est déjà un joueur quasiment complet. Quand il a le ballon dans les pieds, il ne fait pas n’importe quoi. A la récupération, il ne ménage pas ses efforts. Il a aussi cette lucidité et ce bagage technique au-dessus de la moyenne. Il se sort de situations périlleuses naturellement, sans s’affoler. » Chotard a vécu une deuxième partie d'année 2019 au paradis, avec un bac S, les premiers matchs en Ligue 1 puis le contrat pro. Il le reconnaît tout sourire (à nouveau pour Madeinfoot.com) : « Certains joueurs de Ligue 1 pourraient être mes parents. »Celui qui a réellement découvert le football avec le Barça de Pep Guardiola - oui, Chotard est vraiment jeune - semble déjà disposer d'un certain recul : « Ce n’est pas parce que tout est bien en ce moment que ce sera toujours le cas. Je reste conscient qu’il faut toujours travailler et rester la tête sur les épaules, parce que ça peut redescendre aussi vite que c’est monté. Je profite quand même, parce que ce sont de grands moments, mais je bosse. Mes parents et ma famille m’aident énormément. » Supporter de l'OM, l'international U19 n'a pas hésité à zapper son club de coeur, qui l'avait également approché : « Je savais que Marseille n’avait pas un meilleur centre de formation que Montpellier. Les rumeurs n’étaient pas bonnes, on me l’a déconseillé. » De la suite dans les idées, vraiment.