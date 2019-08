Chants homophobes: Schiappa promet de quitter le stade

Invitée par France Info ce mardi matin, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a une nouvelle fois évoqué le sujet des chants homophobes dans les stades.

Cette fois, la membre du gouvernement est allée encore plus loin en déclarant qu'elle quitterait le stade au premier chant entendu. "Je suis supportrice de l’OM et je suis aussi allée au stade à Ajaccio et il n’y avait aucune insulte, je tiens à la préciser, a-t-elle indiqué. Honnêtement, lors des derniers matchs à Marseille, il ne me semble pas qu'il y en ait eu. A un moment, il y a eu un chant sur lequel je me suis posée la question. La prochaine fois, je quitterai le stade quand il y aura des chants homophobes."