Cette statistique prodigieuse d'Angel Di Maria (PSG) en Ligue 1

Di Maria, passeur d'exception



7 - Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont été passeurs décisifs l’un pour l’autre sur 7 buts en Ligue 1 cette saison (6 assists de Di Maria pour Mbappé et 1 passe décisive de Mbappé pour Di Maria), soit le duo le plus prolifique dans l’élite en 2019/20. Bromance 💌. @PSG_inside pic.twitter.com/VO5XHDVW9K

— OptaJean (@OptaJean) January 15, 2020

Mais ce n'est pas tout. En disséquant plus précisément le bilan individuel d'Angel Di Maria, un autre chiffre interpelle. Avec son assist délivrée ce mercredi, le gaucher est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 50 passes décisives en Ligue 1 depuis la saison 2006-07. Il se place devant des références du genre, à commencer par le Marseillais Dimitri Payet. Une nouvelle preuve, s'il le fallait, qu'Angel Di Maria est bien un passeur d'exception dans le panorama du foot mondial, au même titre que Lionel Messi, Kevin De Bruyne et évidemment son coéquipier Neymar. Pour rappel, l'Argentin évolue au PSG depuis la saison 2015-16.



50 - Angel Di Maria 🇦🇷 est devenu contre Monaco hier le 6e joueur à atteindre les 50 passes décisives en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) et le plus rapide à atteindre ce total. Brillant. ✨@PSG_inside pic.twitter.com/RAjFlBsOug

— OptaJean (@OptaJean) January 16, 2020

Si la complicité technique entre Kylian Mbappé et Neymar saute aux yeux, le champion du monde français récolte également les fruits d'une belle connivence avec Angel Di Maria. Les deux hommes l'ont encore démontré mercredi soir, à Monaco (1-4). C'est sur une merveille de passe en profondeur de l'Argentin que le prodige de Bondy a débloqué la situation - la 6ème de l'ancien Madrilène au jeune attaquant.