Ces stars qui ont fait un crochet par la Ligue 1 : Wesley Sneijder

Quatre jours après Neymar, la Ligue 1 a accueilli une autre star du football mondial : Wesley Sneijder. En août 2017, le Néerlandais a rejoint l'OGC Nice et la Ligue 1. Le club azuréen rêvait de relancer une autre gloire après Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli. Lucien Favre avait même l'occasion d'associer deux joueurs qui ont soulevé la Ligue des Champions ensemble en 2010. Il n'en fallait pas moins pour transcender les supporters niçois.

A l'image de ce qu'il avait pu connaître quelques années plus tôt en signant à Galatasaray, le numéro 10 a reçu un accueil de folie à l'aéroport de Nice. Malheureusement, les supporters ont vite déchanté. Moins de six mois après son arrivée, le natif d'Utrecht repartait dans l'anonymat le plus complet pour Al Gharafa au Qatar. Le symbole d'une période durant laquelle l'international aux 134 capes n'a pas ébloui.



Un mois d'août trop chargé pour lui

Malgré son expérience, le joueur passé par l'Ajax, le Real ou l'Inter n'a pas été capable de se trouver une place dans le système de Lucien Favre. Il n'a fait que cinq apparitions en Ligue 1. Il faut dire que celui qui est désormais retraité n'a pas été aidé par un corps usé par la répétition des efforts. Arrivé tardivement et en manque de condition, le Néerlandais a été rapidement mis dans le bain. Un peu trop même.

Les 90 minutes passées sur la pelouse de l'Allianz Riviera en barrages de la Ligue des Champions contre Naples à la mi-août ont certainement empêché le public français d'apprécier Wesley Sneijder à sa juste valeur. Celui qui aurait mérité le Ballon d'Or en 2010 a joué trois matchs pleins en août mais a eu besoin d'attendre octobre pour avoir une nouvelle occasion de montrer l'étendue de son talent.

Une incompatibilité tactique

Entre-temps, Lucien Favre avait expliqué le dilemme dans lequel était placé le milieu de terrain. « Il était en retard dans sa préparation. Après, il a eu une blessure. Il est petit à petit de plus en plus prêt. Maintenant, il y a un système de jeu en 4-4-2 qui s’est établi entre-temps. Lui, il préfère jouer 9,5. Et pour l’instant, on est plutôt en 4-4-2. Voilà, c’est expliqué ».

La répétition des matchs et les schémas tactiques utilisées ne lui auront pas permis de faire plus qu'une passe décisive. C'était contre la Lazio en Ligue Europa. Pas vraiment le rendement attendu quand un vice-champion du Monde débarque en France. Et à part la date d'arrivée, aucune comparaison n'a été possible avec Neymar qui s'éclate encore aujourd'hui à Paris.