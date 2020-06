Ces stars qui ont fait un crochet par la Ligue 1 : Joe Cole

🎂 Souhaitons un joyeux anniversaire à Joe Cole qui fête ses 3⃣8⃣ ans aujourd'hui.



Ce n'est pas par ses buts que Joe Cole a marqué le LOSC. Juste par lui, tout simplement. Gianni Bruno se souvient (pour So Foot) : « C'est un très grand joueur mais surtout, le mec, c'est la classe. Toujours le premier arrivé, toujours le dernier parti... Il travaillait comme un fou, comme un petit jeune, alors qu'il n'avait rien à prouver ! Il était toujours prêt à aider, alors que dans le même temps, tout le monde voulait son maillot. » Une classe « so british » qui n'est pas sans rappeler celle de David Beckham, son ancien partenaire en sélection, quelques années plus tard au Paris Saint-Germain.Sauf que Joe Cole, âgé alors de 29 ans, a tout de même eu bien plus d'impact au niveau sportif. Prêté une saison par Liverpool aux tout frais champions de France, ceux-ci seront éliminés dès le premier tour de la Ligue des Champions mais assureront néanmoins le podium en Ligue 1 (derrière Montpellier et Paris). Après une courte période d'adaptation, toutes les analyses seront vite élogieuses pour celui qui a aussi escorté Eden Hazard dans sa dernière saison au LOSC. C'était également l'ultime exercice des Dogues au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, avant le déménagement à Pierre-Mauroy.« Dès que je suis arrivé, j'ai su que ce serait un bon endroit pour jouer au football, justifiait-il dès le mois de novembre (pour La Voix du Nord). Tout le monde, au début, a pensé que c'était une décision étrange. Mais les gens ont changé d'avis, même en Angleterre. Et désormais, les gens s'intéressent à Lille là-bas. C'était excitant de venir jouer à l'étranger, j'en ai toujours eu envie. C'était le bon moment pour moi. J'ai une femme et un enfant, je suis posé... J'apprends tous les jours quelque chose de nouveau, à propos de la France, de Lille et du football. C'est vraiment appréciable. J’aime me promener dans Lille l’après-midi, j’apprécie beaucoup les cafés et les restaurants français. Je me sens libre, les gens sont très accueillants. »L'ex-milieu offensif avait emménagé seul à Lille malgré la proximité de Londres, où séjournait sa famille. Son expérience du football français a été totale, et il se montrait tout à fait satisfait de la Ligue 1 : « L'atmosphère et le tempo sont différents, et si certains clubs du top 5 sont meilleurs en Angleterre, le niveau du championnat est similaire. » Joe Cole n'a pas négligé non plus la Coupe de France, qui lui a très bien rendu : en 32emes de finale, contre Chantilly (0-6), il y a inscrit le seul triplé de sa carrière. Récupéré par les Reds, il n'avait pas pu rester au LOSC plus d'un an. La mort dans l'âme, puisque l'ancien joueur de Chelsea avait été vendu six mois plus tard à West Ham.