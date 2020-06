Ces stars qui ont fait un crochet par la Ligue 1 : Javier Saviola

🏆 #RussiaNightShow

Javier Saviola n'est pas la pire déception de l'histoire de l'AS Monaco. L'Argentin semble malgré tout basculer dans les souvenirs plutôt négatifs, mais est-ce bien mérité ? Prêté par le Barça en 2004-2005, il a eu le malheur d'arriver après Fernando Morientes (lui-même prêté par le Real), qui venait de porter l'ASM de Didier Deschamps en finale de la Ligue des Champions. Pourtant, les chiffres du jeune « Conejo » (23 ans) sont honorables : huit buts en 29 matchs de Ligue 1, six buts en cinq matchs de Coupe de France, et même quatre buts en sept matchs de C1.Les Monégasques, éliminés en huitièmes de finale par le PSV Eindhoven, finissent premiers de leur poule. Saviola marque notamment à l'occasion du carton à La Corogne (0-5) et lors de chacune des trois victoires à domicile, face à La Corogne encore (2-0), contre l'Olympiakos (2-1) et devant le futur champion Liverpool (1-0). Il y a un an et demi, le petit attaquant se souvenait de cette période bizarre (pour La Nacion) : « C'était un lieu étrange. On y vit comme un prince, mais il manque le contexte du football. Tu vas à l'entraînement à pied, tu joues devant 7 000 spectateurs. Je venais du Barça, il n'y avait aucune pression. »Certains s'en sont très bien accommodés, d'autres moins... Pour autant, on ne peut donc pas affirmer que le passage de Saviola à Monaco aura été un échec, le club se qualifiant également pour la Ligue des Champions en terminant troisième (et terminant demi-finaliste des deux Coupes). Saviola ne garde que « de très bons souvenirs » de cette courte aventure, comme il l'avait confié en 2017 à So Foot : « Notre équipe était très compétitive. J’ai encore une bonne relation avec des coéquipiers de cette époque. Et ce fut un vrai plaisir de pouvoir être entraîné par Didier Deschamps, un excellent coach. » Ces parenthèses tranquilles ont aussi fait l'histoire de l'ASM.