Ce record historique que Kylian Mbappé (PSG) a laissé filer

Fin de série pour Kylian Mbappé. La superstar française affiche une forme étincelante depuis deux mois, enchaînant les prestations de classe et les buts. D'excellentes dispositions confirmées mercredi dernier, à l'occasion de la démonstration du PSG en quarts de finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Saint-Etienne (6-1), lors de laquelle le champion du monde avait signé un but et deux passes décisives. Ce dimanche, contre l'AS Monaco (3-3), le numéro 7 a encore été décisif en provoquant un penalty - transformé par Neymar. Mais l'attaquant a été moins en réussite que lors de ses dernières sorties face à son ancien club.

Un record que Kylian Mbappé ne perdra pas de vue...

Malgré plusieurs occasions nettes et un danger permanent pour la défense monégasque, Kylian Mbappé n'a pas marqué - fait assez rare ces dernières semaines. Cela faisait en effet 8 matches consécutifs toutes compétitions confondues que le prodige de Bondy trouvait le chemin des filets. Un fait d'arme qui lui avait permis d'égaler le record de l'illustre goleador argentin Carlos Bianchi. En scorant lors d'une neuvième sortie de rang, Kylian Mbappé aurait battu ce record datant de plus de 40 ans. Ce n'est que partie remise, certainement, pour le champion français.