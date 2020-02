Ce qu'il faut savoir sur Nîmes - Dijon

Les stats à connaître (avec Opta) :



Nîmes n’a perdu aucun de ses 3 matches face à Dijon en Ligue 1, maintenant sa cage inviolée à chaque fois : victoires 4-0 le 3 novembre 2018 en Côte-d’Or et 2-0 le 15 février 2019 aux Costières, 0-0 le 14 septembre dernier lors du match aller.



Nîmes a remporté 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors de ses 20 précédents (7 nuls, 11 défaites).



Dijon a remporté 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors de ses 10 précédents (4 nuls, 4 défaites).



Nîmes a remporté 2 de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 défaite), c’est autant que lors de ses 8 premiers cette saison (2 nuls, 4 défaites).



Dijon n’a gagné que 2 de ses 28 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 21 défaites) : le 6 avril 2019 à Lyon (3-1) et le 28 septembre 2019 à Reims (2-1).



Dijon est la plus faible attaque en Ligue 1 en déplacement cette saison avec 5 buts marqués seulement en 11 rencontres.



Confrontation importante dans la lutte pour le maintien entre Nîmes (19eme) et Dijon (17eme), séparés par six points au classement. Les Crocos restent sur deux victoires lors de leurs trois derniers matchs aux Costières. Les Bourguignons n'ont quant à eux plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis fin septembre et un déplacement à Reims (1-2).