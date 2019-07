Carvalho: "Apporter mon expérience aux joueurs"

Deux ans après la fin de sa très belle carrière de footballeur, Ricardo Carvalho a donc intégré le staff d'André Villas-Boas du côté de l’OM. Le défenseur central ne fait pas partie des cinq fidèles adjoints du technicien de 41 ans, mais il a été "invité" par son compatriote portugais pour occuper un rôle d’accompagnateur auprès des joueurs phocéens.

"C'est un rôle complètement différent. Je pense que je pourrais apporter mon expérience aux joueurs, notamment aux jeunes et il y en a beaucoup ici. On va essayer de mieux connaitre les joueurs qui sont ici pour pouvoir travailler avec eux", explique ainsi l’ex-Monégasque au Phocéen. Et d’ajouter: "Ma mission, c'est de tirer le meilleur des joueurs que l'on a et de donner aux jeunes le temps de grandir".

Carvalho a évidemment une expérience immense au très haut niveau, lui qui a gagné la Ligue des champions avec Porto, la Premier League à trois reprises lors de son passage à Chelsea, la Liga sous le maillot du Real, mais aussi l’Euro 2016. Et il a déjà endossé le rôle de grand frère sur le Rocher, auprès de jeunes talents nommés Fabinho, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Thomas Lemar et même Kylian Mbappé.

Boubacar Kamara, titulaire à l’OM alors qu’il n’a pas encore 20 ans, pourrait bien profiter de la présence quotidienne de Ricardo Carvalho, qui faisait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde il y a 10 ans. "Quand je le regarde, je vois que c'est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités et il va vite apprendre en jouant. Je pense que je peux l'aider en parlant avec lui", assure ainsi le Portugais, qui a donc un rôle bien précis dans le vestiaire.