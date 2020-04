Carnet : Robert Herbin est décédé

Agé de 81, Robert Herbin s'est éteint ce lundi suite à des complications cardiaques et pulmonaires, sans lien avec le Covid-19. C'est le journaliste Jacques Vendroux, resté proche de la famille, qui a annoncé le décès de l'ancien entraîneur emblématique des Verts. Joueur et entraîneur de l'ASSE, Herbin s'était notamment illustré en menant Saint-Etienne en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976 contre Glasgow. Herbin a notamment été champion six fois en tant que joueur avec les Verts, puis quatre fois en tant qu'entraîneur.