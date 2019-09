Cardiff doit payer 6 M€ pour Sala

Après sept mois de procédure, la Fifa a rendu son verdict dans le conflit opposant le FC Nantes et Cardiff City. Pour rappel, le club gallois, qui a recruté Emiliano Sala contre 17 millions d’euros (hors bonus), le 19 janvier, a refusé de payer le FC Nantes après la mort tragique de l’attaquant argentin, survenue deux jours plus tard. Et ce parce que le contrat n’a jamais été homologué par la Premier League.

La commission du statut du joueur de la Fifa "a établi que le Cardiff City FC devait payer au FC Nantes la somme de EUR 6 000 000, correspondant au premier versement dû dans le cadre de l’accord conclu entre les parties le 19 janvier 2019", explique ainsi un communiqué. "Dans ses délibérations, la commission a pris en considération les circonstances tragiques et singulières entourant le litige, décidant notamment de ne pas réclamer de frais de procédure aux parties", est-il précisé.

Cardiff et Nantes peuvent encore faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et le club de Waldemar Kita pourrait être tenté de le faire. Fin août, la commission du statut du joueur avait proposé à Cardiff de justement payer une somme de 6 millions d’euros et, si les Bluebirds étaient favorables à cette conciliation, les Canaris avaient refusé, réclamant l’indemnité de transfert intégrale de 17 millions.