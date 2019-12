⁦@OL⁩ ⁦@LFPfr⁩ Bienvenue à Maxence Caqueret dans le Groupe Professionnel .. Issu d’OL Académie Maxence a toutes les qualités pour réussir une vraie carrière dans son club de cœur : c’est un vrai gone #OLchampion pic.twitter.com/pEmkK0ZQED

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 14, 2018

Une confirmation. Titularisé pour la première fois en Ligue 1 lors de la victoire de l’OL à Strasbourg fin novembre (2-1), et laissé sur le banc quelques jours plus tard face à Lille (0-1), Maxence Caqueret a débuté son deuxième match dans l’élite vendredi dernier, lors du large succès lyonnais à Nîmes (4-0). Une prestation saluée par son entraîneur à l’issue de la rencontre."Il y a la confirmation de Maxence. C’est un joueur intelligent, qui joue vers l’avant et peut faire des décalages grâce à son jeu de passes en jouant vers l’avant. En plus, il a plutôt bien géré le carton jaune qu’il avait. Il l’a bien géré donc c’est aussi une preuve d’intelligence", a apprécié le nouvel entraîneur rhodanien, qui n’a donc pas hésité à lancer dans le grand bain le milieu de terrain de 19 ans, doté d’un gabarit modeste (1,74 m, 63 kg), et qui est de nouveau dans le groupe pour la réception de Rennes dimanche après-midi (17h).Ce qui n’étonne pas forcément grand monde à l’OL, où on connaît bien le talent du natif de Vénissieux, arrivé au club lors de la saison 2011-2012 en provenance de Chaponnay Marennes. "Maxence a toutes les qualités pour réussir une vraie carrière dans son club de cœur : c’est un vrai gone", appréciait l’an dernier Jean-Michel Aulas, après son arrivée dans le groupe professionnel, qui avait été suivie de deux apparitions en Coupe de France, contre Bourges puis Caen.Pour Memphis Depay, Caqueret est tout simplement un "top player", comme il l’avait confié lors d’un match de la réserve, apprend-on sur le site de l’OL. Un joueur très technique, qui n’hésite toutefois pas à aller au contact, mais a aussi, de l’avis général, la tête sur les épaules. "J’ai toujours été comme ça, assez modeste, je n’ai jamais été du genre à me la raconter, avoue-t-il dans un entretien à Lyon Capitale. C’est sûrement l’une de mes forces. En dehors du terrain, je suis très réservé, très calme, et sur le terrain je deviens plus agressif, dans le bon sens du terme." Ce qu’il va de nouveau tenter de prouver face aux Rennais.