Après plus de trois ans d'absence en équipe nationale camerounaise, Aurélien Chedjou est revenu sur son rapport avec les Lions Indomptables. « Concernant l'équipe nationale, j'ai préféré arrêter parce qu'il y a une nouvelle génération qui a repris le flambeau, et qui le fait très bien d'ailleurs. D'autres aspects entrent en jeu, mais je préfère ne pas m'éterniser dessus pour ne pas créer la polémique. L'équipe nationale, c'est passé », a répondu Aurélien Chedjou dans un chat avec les journalistes de la plateforme Afrique Football Média.



Le sociétaire d'Amiens, âgé de 35 ans, exclut tout retour à l'occasion de la CAN 2021, que le Cameroun doit organiser. « J'ai déjà annoncé ma retraite internationale. Une nouvelle génération a émergé, laissons les faire ce qu'ils ont à faire, et ils le font plutôt bien. Je serai leur premier supporter », a ajouté l'ancien joueur du LOSC, dont la dernière apparition sous le maillot national remonte au 12 novembre 2016, soit juste avant le sacre continental de 2017 au Gabon.