Cafu : « Neymar est meilleur techniquement que Messi »

Lionel Messi est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs en activité, voire de tous les temps. Mais, cette opinion n'est pas partagé par tout le monde. Un certain Cafu a un avis différent sur le sujet. Pour l’ancien arrière emblématique de l’AC Milan et de la sélection auriverde, Neymar n’a rien à envier au génie argentin du Barça. Il estime même qu'il y a même un domaine dans lequel l'attaquant du PSG serait supérieur au sextuple Ballon d’Or. « Techniquement, Neymar est le meilleur joueur du monde, a-t-il déclaré dans un entretien à Fox Sports. Aujourd'hui, sur le plan intrinsèque, personne ne peut battre Neymar. Pas même Messi, même si je suis fan de lui ».

Cafu : « Neymar n’est pas un leader »

Tout en louant les qualités footballistiques de Neymar, Cafu a admis d'un autre côté que ce dernier doit encore travailler au niveau du leadership. Bien qu’ayant eu l’honneur de porter le brassard de capitaine de son pays, l’ex-prodige de Santos n’aurait pas encore l’étoffe d’un patron sur le terrain. « Aujourd'hui, je ne vois personne dire à Neymar: « ne fais pas ça » ou « Fais ça ». Ils lui ont confié cette responsabilité, mais ça ne correspond pas à son profil. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais simplement ce n’est pas lui. L'avez-vous déjà vu attraper Thiago Silva et Tite dans une discussion et résoudre la situation ? Non, car ce n'est pas son profil », a jugé le champion du monde 2002. Un avis respectable et appuyé par le fait que depuis mai 2019, Neymar n’est plus capitaine des Auriverde. L’expérimenté Dani Alves a hérité de cette tâche.