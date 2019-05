Caen et Dijon n'abdiquent pas

Ils étaient trois, ils ne sont plus que... cinq ! La folle course au maintien a pris une nouvelle tournure ce samedi lors de la 36e journée de Ligue 1. La lutte à trois entre Guingamp, Caen et Dijon pour une maigre place de barragiste a volé en éclats ! Désormais, l'En Avant est pratiquement en Ligue 2 mais les deux autres relégables s’accrochent au point de menacer Amiens et surtout Monaco, plus concerné que jamais.

Pendant que l'ASM s'enfonçait dangereusement à Nîmes (1-0), Le Stade Malherbe a battu Reims (3-2). Casimir Ninga (14e), Fayçal Fajr (40e) et Frédéric Guilbert (45e) ont marqué pour les Normands contre un but de Moussa Doumbia (37e) et un penalty d'Arber Zeneli (82e). Caen signe sa troisième victoire en quatre rencontres, conforte sa place de barragiste mais tutoie surtout le bon wagon, celui du maintien sans prolonger la saison avec un match aller-retour couperet contre le prétendant de l'étage inférieur. Les hommes de Fabien Mercadal et Rolland Courbis comptent 33 points comme Monaco, ils sont seulement devancés d'un rien à la différence de buts (-19 contre -20).

Dans le même temps, Dijon a cru tout perdre devant Strasbourg puisque Ludovic Ajorque (68e) a su répondre au penalty de Julio Tavares (40e s.p.). Mais le Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon a surgi au bout du suspense (90e+4) pour maintenir les Bourguignons en vie. Le DFCO, 19e avec 31 points, peut toujours croire en son maintien malgré un prochain déplacement chez le PSG (Caen ira à Lyon et Monaco défiera Amiens). Les joueurs d'Antoine Kombouaré se savent en sursis mais l'espoir demeure. D'autant plus qu'Amiens a été tenu en échec par Toulouse (0-0) et n'est pas sauvé, au 16e rang avec 35 points. Tout reste possible en deux journées... sauf pour la lanterne rouge Guingamp qui s'apprête à dégringoler.