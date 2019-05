Caen : Courbis en veut au PSG

Alors que le Stade Malherbe de Caen va jouer sa survie lors des trois dernières journées de Ligue 1, Rolland Courbis a regretté en conférence de presse que cette course au maintien soit faussée par la démobilisation de certains clubs en cette fin de saison. Cibles du courroux de l’entraîneur normand, le PSG, en roue libre depuis plusieurs semaines, mais également Rennes et Strasbourg.

"Même si on n’est pas là pour s’amuser, je ne trouve rien d’amusant dans ce challenge. Je pourrais même être malpoli en disant que je m’emmerde. On s’en fout certainement, mais je vous donne mon ressenti. Je regarde ce qu’il se passe au Paris Saint-Germain, à Rennes et à Strasbourg. Je constate qu’on a réussi à faire de ces trois équipes, qui sont à la base des clubs sympas avec des entraîneurs et des présidents compétents, des sympathiques distributeurs de points. Quand on a la chance de les rencontrer, les points sont distribué, a-t-il ainsi déploré dans des propos relayés par Ouest France. Et si je ne le signale pas, personne ne le fera à ma place. Je peux servir à quelque chose en montrant du doigt cela : on est en train de vivre un sprint final qui est totalement faussé."

Dix-huitième de Ligue 1, Caen possède pour l’heure deux points d’avance sur Dijon. Une équipe de Dijon qui accueillera justement Strasbourg samedi avant de se rendre au Parc des Princes dans une semaine.