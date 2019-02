Caen a "faim de victoire"

A la recherche d’une victoire en Ligue 1 depuis le 18 décembre, Caen, difficilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France à Bastia mardi (2-2, 5 t.a.b. à 3), vise la victoire à Amiens samedi soir (20h).

"On va tous montrer que l'on a du caractère. On a battu Amiens au match aller, on sait que l'on peut le faire. On a la dalle, faim de victoire ! Les mecs n'attendent qu'une chose, c'est de crier dans le vestiaire après un match de Ligue 1", a déclaré l’entraîneur malherbiste Fabien Mercadal vendredi en conférence de presse.

Actuel 17e et premier non-relégable, le club normand compte le même nombre de points que Monaco (18e) et Amiens (19e), deux formations qui comptent toutefois en match en plus.