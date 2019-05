Cabella rapproche les Verts de l'Europe

Le costume du héros lui va aussi. Autorisé par Jean-Louis-Gasset à quitter Saint-Etienne jeudi pour se rendre à un mariage du côté de Cassis, Rémy Cabella avait bien la tête au football ce dimanche à Monaco. Si son entraîneur avait pris soin d'écarter toute polémique concernant cet aller-retour festif en conférence de presse avant le match, le principal intéressé a donné la meilleure réponse possible sur la pelouse de Louis-II. Cabella a été l'homme du match et l'ASSE a réussi un gros coup en l'emportant lors de la 35e journée de Ligue 1 (2-3).

Un quatrième succès consécutif long à se dessiner à cause d'une première période ratée. Des Verts rapidement menés par l'ouverture du score de Gelson Martins, d'une superbe volée du pied droit mal jugée par Stéphane Ruffier (1-0, 13e). Mais le portier stéphanois s'est bien repris pour éviter le but du break de Golovin (21e). Le retour au vestiaire et le passage à quatre défenseurs ont été salvateurs. Après avoir haussé le ton devant ses coéquipiers, Rémy Cabella a pris ses responsabilités.

Un coup de pression à la pause

En deuxième période, Fodé Ballo-Touré a détourné le centre du numéro 7 contre son camp (1-1, 59e). Puis Rémy Cabella a donné l'avantage aux Verts d'une superbe volée du pied droit (1-2, 71e). "RC7" a ensuite trouvé la tête d'Arnaud Nordin pour porter le coup fatal à l'ASM (3-1, 80e). L'ancien Marseillais a été passeur ou buteur à six reprises lors des sept derniers matches. Vinicius a réagi trop tardivement pour Monaco (2-3, 90e+2). Au classement, l'ASSE passe devant Lyon à la différence de buts pour s'emparer provisoirement de la troisième place. Le club de la Principauté, désormais 17e, n'a que trois points d'avance sur Caen, barragiste. Les monégasques peuvent s'inquiéter pour leur maintien.

"Vu la physionomie, on met un sacré coup de pression (sur l'OL), s'est réjoui Cabella au micro de beIN SPORTS. En ce moment on est très fort même si on a été catastrophique en première période. On peut savourer, c'est un très bon résultat. On pousse aujourd'hui donc ils (les Lyonnais) y penseront sûrement un peu (contre Lille). Nous, on se concentre sur nous-mêmes, on prend les matches un par un et on les gagne. Je suis un compétiteur, de voir une mi-temps comme ça, je n'ai pas aimé et je l'ai dit. Je l'ai montré dans le vestiaire et sur le terrain. Avec mon but et ma passe décisive, j'ai prouvé. Je suis très heureux pour l'équipe." Après avoir découvert la Ligue des champions à Montpellier, Cabella se verrait bien la disputer avec les Verts. En attendant, C1 ou C3, ça sent bon l'Europe à Saint-Etienne.