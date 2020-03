Bruno Guimaraes (OL) convoqué avec le Brésil pour la première fois

Depuis le début de l'année, tout va très vite pour Bruno Guimaraes. Arrivé à Lyon en toute fin de Mercato hivernal, le Brésilien a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs courant février, découvrant à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Au total, le milieu de 22 ans n'a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues avec son nouveau club. Mais ses prestations remarquées lui ont valu d'être convoqué au sein de l'équipe A du Brésil pour la première fois de sa carrière. « J'ai toujours appris, enfant, à être patriote, à aimer mon pays et à le défendre bec et ongles, a réagi l'intéressé sur Twitter. Être capable de le représenter, portant la chemise que tant d'étoiles ont portée, est un rêve devenu réalité. Merci à ma famille, à l'Athletico et à Lyon de m'avoir permis d'en arriver là »



Sempre aprendi, desde criança, a ser patriota. A amar meu país e defendê-lo com unhas e dentes. Poder representa-lo, vestindo a camisa que tantos craques usaram, é um sonho realizado. Obrigado família, Athletico e Lyon por me proporcionarem mais essa realização. pic.twitter.com/pF64fzBSXD

— Bruno Guimarães (@brunoog97) March 6, 2020

Avec Neymar, sans Alisson

L'ancien joueur de l'Athletico Paranaense aura donc peut-être l'opportunité d'honorer sa première sélection sous le maillot auriverde contre la Bolivie (27 mars) ou au Pérou (31 mars). Parmi les autres joueurs appelés par Tite pour ce rassemblement du mois de mars figurent notamment les Parisiens Neymar, Thiago Silva et Marquinhos, ainsi que le Barcelonais Arthur ou le Munichois Philippe Coutinho. Blessé à la hanche, Alisson ne sera en revanche pas de la partie.