Très performant à l’occasion de ses premières sorties avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a été récompensé par une convocation en équipe nationale brésilienne. La toute première chez les A, après s'être distingué avec les Espoirs. Le talentueux milieu défensif attend avec impatience de pouvoir enfiler la tunique auriverde à la fin du mois, mais ce n’est pas non plus une fin en soi pour lui. Ambitieux, il a indiqué qu’il se voyait bien jouer et briller à l’occasion des deux grands tournois estivaux qui attendent le Brésil. « J'ai faim, a-t-il tonné dans un entretien à L’Equipe. J'adorerais enchaîner la Copa America et les JO. Je ne veux pas établir une hiérarchie mais disons que j'aimerais beaucoup, beaucoup, disputer les JO. »

Bruno Guimaraes a un accord tacite avec l'OL

Une participation au tournoi olympique est loin d’être assurée pour l’ancien joueur de l’Athlético Paranense. L’OL pourrait mettre son véto et serait dans son bon droit dans ce cas. Guimaraes se veut confiant dans cette optique, mais sans trop se prendre la tête pour autant. Sa priorité actuelle reste le club. « On en a parlé, mais il n'y a rien d'arrêté. Ça a été une de mes demandes quand je suis venu ici, et je pense que le club l'a bien comprise, a-t-il précisé. Nous avons encore du temps et, avec le coronavirus, on n'est même pas certains que ces compétitions auront lieu. Le principal pour le moment c'est de bien jouer et de gagner avec l'OL. »