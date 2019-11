Bouna Sarr (Marseille) a fait le plein d'émotions face à Brest

Dans un match agréable et au final assez inattendu, l'OM a vaincu Brest (2-1) après avoir dominé les échanges et prend quatre points d'avance sur Angers à la deuxième place du Championnat. Alors que les Brestois avaient égalisé à deux minutes de la fin contre le cours du jeu par Cardona (88e), l'OM a repris l'avantage sur l'engagement grâce à un sublime but de Radonjic. Bouna Sarr n'en revient toujours pas :



« On est passé par beaucoup d'émotions ce soir. On a eu énormément d'occasions en première mi-temps. Ce premier but nous fait du bien. On aurait dû se mettre à l'abri en marquant rapidement un deuxième ou troisième but. On se fait égaliser contre le cours du jeu, mais Radonjic sort un exploit pour le 2-1. C'est important car on ne souhaitait rien d'autre que la victoire ce soir. Après l'égalisation, on se voyait déjà rentrer chez nous avec ce malheureux point, donc on est très content », a estimé le défenseur de l'OM au micro de Canal+ Sport au terme du match.