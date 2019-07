Boudebouz encore un peu vert

Pour l'ASSE, la route vers la nouvelle saison de Ligue 1 - et de Ligue Europa - passe par l'Angleterre. C'est là que Saint-Etienne n'a pu obtenir mieux qu'un match nul contre Middlesbrough (1-1), ce dimanche en amical. Après un succès sur Andrézieux (1-2), un nul devant Clermont (1-1), une victoire contre Montpellier (2-4) et une défaite face à l'OM (1-2), les joueurs de Ghislain Printant ont encore marqué contre le club de Championship mais ont à nouveau encaissé au moins un but.

A peine arrivé pour remplacer Rémy Cabella mais déjà titulaire, Ryad Boudebouz est resté muet. L'Algérien a tout de même déposé un joli coup franc sur la tête de Wesley Fofana. Le jeune défenseur a trouvé la barre transversale (36e). Une autre recrue s'est chargée de l'ouverture du score, Denis Bouanga. Déjà buteur face à Clermont, l'ancien Nîmois a converti un penalty obtenu par Loïs Diony (67e). Mais Lewis Wing a égalisé dans la foulée (69e).

Si Saint-Etienne prend beaucoup de buts au cours de ses rencontres de préparation, le fautif ne se nomme pas Stéphane Ruffier. Le portier des Verts a enchaîné les arrêts, notamment en fin de match, pour éviter une déconvenue. Avant de reprendre le championnat le samedi 10 août à Dijon, l'ASSE aura une dernière occasion de s'améliorer, samedi prochain contre Newcastle. Ce sera toujours sans Wahbi Khazri qui ne devrait reprendre que dans huit jours.

Le onze stéphanois au coup d'envoi: Ruffier - Debuchy, Moukoudi, Fofana, Palencia - M'Vila, Youssouf - Bouanga, Boudebouz, Nordin - Beric.